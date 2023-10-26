Yayınlanma: 26.10.2023 - 10:23

Güncelleme: 26.10.2023 - 10:23

Eda İynemli, oyuncu eşi Orçun İynemli tarafından darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi olan Orçun İynemli'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Orçun İynemli kimdir, kaç yaşında, nereli? Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli ne iş yapıyor?

ORÇUN İYNEMLİ KİMDİR?

Orçun İynemli 27 Ekim 1979 tarihinde dünyaya geldi. Oyuncu Aras Bulut İynemli’nin abisidir. Sektöre 1999 yılında Yaşamın Kıyısında adlı sinema filmiyle dahil oldu.

Sonraki yıllarda birçok film ve dizide seslendirme yaptı ve oyuncu olarak yer aldı. Adı mutluluk, kalbimdeki deniz, Oyunbozan, Diriliş Ertuğrul, öyle bir geçer zamanki, hırsız polis ve Avrupa yakası dizilerinde oynamış olan Orçun İynemli, 2020 yılında Yeni Hayat dizisi kadrosunda yer aldı.

ORÇUN İYNEMLİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, olay 22 Ekim günü Eda ve Orçun İynemli'nin Beşiktaş ilçesinde bulunan ikametinde meydana geldi. İddiaya göre evli çift tartışmaya başladı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Eşinin,"Beni darp edip evde uyuşturucu üretiyor" denilen Orçun İynemli'nin ikametine giden emniyet güçleri yaptıkları aramada evin içerisinde saksılarda yetişmek üzere uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alınan oyuncu ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye getirilen oyuncu savcılığa ayrı bir ifade verdi.

“BAĞIMLIYIM, TEDAVİ OLMAK İSTİYORUM”

İfadesinde evinde uyuşturucu madde yapmayı denediğini söyleyen ünlü oyuncu, maddeleri satmak için değil kullanmak amacıyla yaptığını ifade etti. Çıkan maddelerin tümünün esrar maddesi olduğunu söyleyen Orçun İynemli, uyuşturucu satışından elde edeceği paraya ihtiyacının bulunmadığını, oyunculuk, yönetmenlik ve ses sanatçılığından para kazandığını belirtti. Haftada iki üç kez madde kullandığını bağımlı olduğuna dikkat çeken İynemli, "Bağımlıyım tedavi olmak istiyorum" dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Savcılık ifadesi sonrası tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan oyuncu eşinin tartışma sonrası şikayetçi olduğunu ve bu durumdan pişman olduğunu kendisinin kullanıcı olduğunu belirtti. Hakimlik oyuncunun adli kontrol altına alınarak yurt dışına çıkışını yasaklayarak her cumartesi günü karakola imza vermesine karar verdi. Savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.