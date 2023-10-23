Yayınlanma: 23.10.2023 - 17:38

Güncelleme: 23.10.2023 - 17:38

Dilan Polat soruşturması eski ortağı ve arkadaşı Nez Demir'e de sıçradı. Mal varlığına el konan Nez Demir yetkililere seslendi. Peki, Nez Demir kimdir, kaç yaşında, nereli? Nez Demir ne iş yapıyor?

NEZ DEMİR KİMDİR?

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Nez Demir, 1987 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Rizelidir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Pazarlama Bölümünden mezun oldu. Aynı zamanda İşletme Bölümü 2. Sınıf öğrencisi.

Bir süre özel bir bankada çalışan Nez Demir, 8 sene voleybol oynadı, uzun yıllar ise rafting yaptı.

İlk olarak İnstagram üzerinden videolar çekerek paylaşımlar yapmaya başladı. Daha sonra Vine videoları çekti. Birçok ünlü markadan reklam filmi teklifleri aldı.

Nez Demir, oyunculuğa 2018’de Facia Üçlü adlı filmde başladı, 2019’da vizyona giren O İş Bende ve Malazgirt 1071 filmlerinde de yer aldı.

NEZ DEMİR GÜZELLİK MERKEZİNE NE OLDU?

Soruşturma kapsamında yer alan şirketler, Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Dilan Polat Estetik Sağlık Hizmetleri, Milda Gayrmenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milan Polat İnşaat Turizm, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Rise And Shine Kozmetik, Nez Demir Güzellik Merkezi, Engin Polat şahıs firması ve Engin Polat Alüminyum olduğu öğrenildi.