Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan kötü haber: Organ nakli için başvurdu

Geniş Aile dizisinde Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan kötü haber geldi. Özkan'ın yeni bir rol için yaptığı yanlış diyet sonucunda karaciğer yetmezliği ile mücadele ettiği ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2023 - 08:52
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan kötü haber: Organ nakli için başvurdu
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Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yeni bir proje için 5-6 kilo vermeyi hedefleyen ancak sağlık sorunları nedeniyle 17 kilo birden verdi. Ünlü oyuncunun uyguladığı diyet nedeniyle sağlık sistemi çöktü.

ORGAN NAKLİ İÇİN BAŞVURDU

TV100'de yer alan habere göre Özkan, verdiği fazla kiloların nedeninin ise yanlış bir diyet programı olduğunu dile getirdi.

Oyuncu için karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakline başvurulduğu da öğrenildi.

 


Ufuk Özkan organ nakli

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