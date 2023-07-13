Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan kötü haber: Organ nakli için başvurdu

Yayınlanma: 13.07.2023 - 08:52

Güncelleme: 13.07.2023 - 08:54

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yeni bir proje için 5-6 kilo vermeyi hedefleyen ancak sağlık sorunları nedeniyle 17 kilo birden verdi. Ünlü oyuncunun uyguladığı diyet nedeniyle sağlık sistemi çöktü.

ORGAN NAKLİ İÇİN BAŞVURDU

TV100'de yer alan habere göre Özkan, verdiği fazla kiloların nedeninin ise yanlış bir diyet programı olduğunu dile getirdi.

Oyuncu için karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakline başvurulduğu da öğrenildi.