Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 15.07.2023 - 14:51

Güncelleme: 15.07.2023 - 14:51

Sanatçı Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre ile geçtiğimiz günlerde bir restaurantta yemek yedikten sonra Baltalimanı'ndaki evine dönerken tekneden düştü.

Gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre yere düşen Gencebay, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Sanatçı yaptığı açıklamada, "Çok şükür iyiyim, önemli bir kazaydı. Allah korudu beni" ifadelerini kullandı.