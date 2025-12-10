Orhan Gencebay’ın hayatı film oluyor: 'Gençliğimi oynayacak isim için arayıştayız'

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Orhan Gencebay’ın (81) hayatı film oluyor. Usta sanatçı, önceki akşam hayat arkadaşı Sevim Emre ile katıldığı bir film galasında projeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“ARAYIŞ İÇİNDEYİZ”

Gencebay’a, “Hayatınız film olsa başrolde kim olsun istersiniz?” sorusu yöneltildi.



Halihazırda bir film projesinin bulunduğunu belirten Gencebay, “Şimdiki halimi ben oynayacağım. Gençliğimi oynayacak isim için arayış içindeyiz. Filmi kendim yapmak istiyorum ama henüz kesinleşmedi, üzerinde çalışıyoruz” dedi.