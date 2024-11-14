Orhan Gencebay oğlunun nikahına katılmamıştı... Altan Gencebay: 'Kol kırılır yen içinde kalır'

Yayınlanma: 14.11.2024 - 12:13

Güncelleme: 14.11.2024 - 12:30

İstanbul’daki Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde dün başlayan Sanat ve Antika Fuarı’na iki yağlı boya tablosuyla katılan Berna Gencebay’ı eşi Altan Gencebay da yalnız bırakmadı.

2 ay önce evlenen çift, Orhan Gencabay’ın nikaha katılmamasına yönelik de açıklamalarda bulundu.

"KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR"

Şu anda Orhan Gencebay ile aralarında bir sorun olmadığını söyleyen Altan Gencebay, babasının nikahtan sonra kendisini arayıp tebrik ettiğini aktardı.

Babasıyla iş yaptıklarını ve her gün görüştüklerini belirten Gencebay, “Babamın düğünümüze katılmaması bizim özel bir durumumuzdu. Ailevi bir konuydu. Yoksa insan istemez mi annesi ve babası nikahına katılsın. İnsanlar çok şey söylediler, yazdılar ve çizdiler ama iç yüzünü bilmiyorlar. Bu ailevi bir mevzuydu fakat konu bizde kalsın. Kol kırılır yen içinde kalır” diye konuştu.

"ALTAN ÜNİVERSİTEDEN ARKADAŞIMDI"

Orhan Gencebay’ın gelini Berna Gencebay ise “Hakkımızda birçok şey yazılıp, çizildi. Eşimle çok mutluyuz. Bir aşk evliliği yaptık. Zaten Altan üniversiteden arkadaşımdı. Seneler sonra aramızda aşk canlandı ve bunun üzerine bir evlilik yaptık. Bizim için başka hiçbir şey önemli değil. Hakkımızda yapılan yorumları da okudum. Bu kadar olumsuz yorumlardan etkilenmemek elde değil ama eşimle çok mutlu olduğumuz için çoğuna da güldük. Bu konu çok kişisel. Mutluyuz, herkes mutlu olsun. Aşk güzel şey” ifadelerini kullandı.