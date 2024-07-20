'Osmanlı torunu' davet edilmemesine sitem etti: Orhan Gencebay olmak lazım galiba

Yıldız Sarayı'nın önceki gün ziyarete açılmasının ardından Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu açılışa davet edilmemesine sitem etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2024 - 19:16
'Osmanlı torunu' davet edilmemesine sitem etti: Orhan Gencebay olmak lazım galiba
Abone Ol google-news

Yıldız Sarayı'nın restorasyonunun tamamlanması nedeniyle açılış töreni düzenlendi. Törene AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra pek çok siyasi isim de katıldı. Katılanların arasında sanatçı Orhan Gencebay da bulunuyordu.

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu X hesabından yaptığı açıklama ile açılışa davet edilmediğini açıkladı.

Osmanoğlu, Orhan Gencebay'ın açılışa katılmasına ilişkin ise, "Davet edilmedik. Sultan Abdülhamid Han torunu olmak yetmiyor. İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay olmak lazım galiba" ifadelerini kullandı.

Osmanoğlu'nun yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Yıldız Sarayı ziyarete açılmış . Bu haberden dolayı çok sevindim. Davet edilmedik. Sultan Abdülhamid Han torunu olmak yetmiyor . İbrahim Tatlıses , Orhan Gencebay olmak lazım galiba . Şimdi bizi sevenler sorgulasın? Yada bizi sevmeyenler  sizin ne işiniz var artık sizin devriniz bitti diyecekler . Hiç bu sözlerin önemi yok . Benim mükemmel bir sarayım var üç oda bir salon 260m ve mükemmel  mütevazı halk tabakasından takipçilerimiz var . Konumum belli , bir hayır kurumun başındayım İnsanlığa ve mazlum halkların yanında olan birisiyim"


2. Abdülhamid haberleri açılış töreni haberleri Orhan Osmanoğlu haberleri

İlgili Haberler

Osmanlı mutfağından sofralarınıza çok yakışacak lezzet: Vetrika tarifi...

Osmanlı mutfağından sofralarınıza çok yakışacak lezzet: Vetrika tarifi...
Osmanlı mutfağından gelen lezzet: İmam bayıldı tarifi

Osmanlı mutfağından gelen lezzet: İmam bayıldı tarifi
Roma ve Osmanlı dönemine ait 26 küp ele geçirildi

Roma ve Osmanlı dönemine ait 26 küp ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler