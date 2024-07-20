'Osmanlı torunu' davet edilmemesine sitem etti: Orhan Gencebay olmak lazım galiba

Yayınlanma: 20.07.2024 - 19:16

Güncelleme: 20.07.2024 - 19:17

Yıldız Sarayı'nın restorasyonunun tamamlanması nedeniyle açılış töreni düzenlendi. Törene AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra pek çok siyasi isim de katıldı. Katılanların arasında sanatçı Orhan Gencebay da bulunuyordu.

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu X hesabından yaptığı açıklama ile açılışa davet edilmediğini açıkladı.

Osmanoğlu, Orhan Gencebay'ın açılışa katılmasına ilişkin ise, "Davet edilmedik. Sultan Abdülhamid Han torunu olmak yetmiyor. İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay olmak lazım galiba" ifadelerini kullandı.

Osmanoğlu'nun yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Yıldız Sarayı ziyarete açılmış . Bu haberden dolayı çok sevindim. Davet edilmedik. Sultan Abdülhamid Han torunu olmak yetmiyor . İbrahim Tatlıses , Orhan Gencebay olmak lazım galiba . Şimdi bizi sevenler sorgulasın? Yada bizi sevmeyenler sizin ne işiniz var artık sizin devriniz bitti diyecekler . Hiç bu sözlerin önemi yok . Benim mükemmel bir sarayım var üç oda bir salon 260m ve mükemmel mütevazı halk tabakasından takipçilerimiz var . Konumum belli , bir hayır kurumun başındayım İnsanlığa ve mazlum halkların yanında olan birisiyim"