Orhan Gencebay'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama

Yayınlanma: 16.07.2023 - 16:16

Güncelleme: 16.07.2023 - 16:16

Bir mekanda eşi Sevim Emre'yle yemek yiyen sanatçı Orhan Gencebay, evine yakın bir iskelede tekneden inmek isterken beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Gencebay, "Çok şükür iyiyim. Önemli bir kazaydı, Allah korudu beni" diye konuştu.

CNN TÜRK'ekonuk olan Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, eşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Emre, "Teknenin kenarında duruyorduk. Orhan Bey inmek istedi ve acele etti sanırım. Teknedeki kişi elini uzattı. Direkt betona çakıldı. Allah'tan tekne yanaşmıştı. Başı çarpabilirdi. Vücudunda çürükler oldu, korse verdiler. 3-4 gün sonra tamamen normale döneceğini söyledi doktorlar" dedi.