Orhan Gencebay’ın 'yangın' açıklamalarına Seren Serengil'den sert tepki: 'Kula kulluk etme'

Yayınlanma: 24.01.2025 - 13:37

Güncelleme: 24.01.2025 - 13:38

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Grand Kartal Otel yangınının ardından yaşanan ihmal iddiaları gündem olurken, Orhan Gencebay’ın sosyal medyada tepkilere yol açan açıklamaları, Seren Serengil’in sert eleştirilerine neden oldu.

"HEPSİ İYİ NİYETLİDİR"

Gencebay, yangın faciasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yüreğimiz yanıyor, son derece üzüldük. Son derece acı bir olay. Allah, gani gani rahmet eylesin" dedi. Ayrıca yangınla ilgili yönetim eleştirilerine karşı, “Bu konuda konuşmak bize düşmez, olayların iç yüzünü bilmiyoruz. Yönetenler daha iyi bilir. Hepsi iyi niyetlidir. Gerekeni yapmaya çalışacaklardır. İhmaller olabilir ama kesinlikle kötü niyetli değildir” şeklinde bir açıklama yaptı.

SEREN SERENGİL'DEN SERT TEPKİ

Gencebay’ın açıklamaları, sosyal medyada büyük tepki topladı. Şarkıcı Seren Serengil, Orhan Gencebay’ın ifadelerine, “Orhan Baba bu halk seni filmlerindeki dik duruşun için sevdi. Yapma, bunu yıkma. Ne diyorsun şarkında; ‘Kula kulluk edene yazıklar olsun” yorumunu yaparak sert bir şekilde yanıt verdi.