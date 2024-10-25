Seren Serengil'den Devlet Bahçeli'ye 'Öcalan' tepkisi: 'Koltuk sevdası...'

Yayınlanma: 25.10.2024 - 11:03

Güncelleme: 25.10.2024 - 11:15

Sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, son dönemde yaşanan skandallar ve Ankara’daki terör saldırısının ardından gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde hayvan hakları için siyasete atılma kararı alan ve ilk ziyaretini CHP İstanbul Başkanlığı’na yapan Serengil, “Siyasete girmek zorundayız” demişti.

Bir davet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serengil, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu “mahşer yeri” olarak nitelendirdi ve terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ı Meclis kürsüsüne davet eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi.

"ARTIK VEDA ETMESİ GEREKİYOR"

Serengil, ülke gündeminde sıkça yer alan şiddet olaylarına ve terör saldırılarına değinerek, “Sokak hayvanlarına güvenli sokaklar istiyoruz’ dedikten sonra beş kadın kocası tarafından, dört çocuk da babası tarafından öldürüldü. Hastanelerden türlü tezgahlarla ölüm haberleri geldi. Şu an Türkiye’nin her tarafı mahşer yeri” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’yi eleştirerek, “Devlet Bahçeli’nin artık veda etmesi gerektiğini düşünüyorum. Koltuk sevdası yüzünden yanlış kararlar alınıyor. Atatürk’ün kurduğu Meclis’e, terörist olarak görülen bir kişinin hitap etmesini isteyecek kadar ileri gidildi. Türk milleti bu kadarına izin vermeyecektir. Koltuk bu kadar önemli olmamalı” dedi.