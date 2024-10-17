Siyasete atılacağını söylemişti: Seren Serengil'den CHP'ye ziyaret

Hayvan hakları savunucusu Seren Serengil, daha önce yaptığı bir açıklamada siyasete atılmayı düşündüğünü söylemişti. Serengil ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Siyasete atılacağını söylemişti: Seren Serengil'den CHP'ye ziyaret
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2024 - 18:58

Sunucu Seren Serengil, hayvan hakları için siyasete atılma kararını, "Siyasete girmek zorundayız" sözleri ile açıklamıştı. Serengil'in açıklamaların ardından ilk ziyareti CHP İstanbul İl Başkanlığı oldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, ziyareti şu sözlerle duyurdu:

"Değerli sanatçımız ve hayvan hakları savunucusu Seren Serengil'i, Kartal İlçe Başkanımız Mert Polat ile İl Başkanlığımızda ağırladık. Katliam Yasası üzerine ortak endişelerimizi, hayvan haklarını ve bu yöndeki belediye hizmetlerini konuştuk. Hassasiyetle yaklaştığımız bu konuda değerli önerilerini bizimle paylaşan, sahipsiz canlara ses olma mücadelesi veren Seren Hanım'a teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz vicdanın ve sevginin yanındadır. İnsanlık dışı uygulamalara asla pay vermeyecek, can dostlarımızın ve halkımızın uyum içinde, güvenle yaşaması için çalışmaya devam edeceğiz. Gerekli tüm çözümleri hep birlikte, ortak akılla hayata geçireceğiz."

 

 

 


Etiketler: #Seren Serengil #CHP İstanbul İl Başkanı #Siyaset

İlgili Haberler

Seren Serengil siyasete gireceğini açıkladı! 'Çünkü birisine ihtiyacımız var…'

Seren Serengil siyasete gireceğini açıkladı! 'Çünkü birisine ihtiyacımız var…'
Gebze'deki hayvan katliamı... Gebze Belediyesi önünde, şarkıcı Hande Yener ve Seren Serengil'in de katıldığı protesto eylemi düzenlendi

Gebze'deki hayvan katliamı... Gebze Belediyesi önünde, şarkıcı Hande Yener ve Seren Serengil'in de katıldığı protesto eylemi düzenlendi
Seren Serengil 'katliam yasası'na tepki gösterdi: 'Önce tarikat ve cemaatleri kapatacaklar'

Seren Serengil 'katliam yasası'na tepki gösterdi: 'Önce tarikat ve cemaatleri kapatacaklar'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler