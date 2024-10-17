Siyasete atılacağını söylemişti: Seren Serengil'den CHP'ye ziyaret

Yayınlanma: 17.10.2024 - 18:58

Güncelleme: 17.10.2024 - 19:02

Sunucu Seren Serengil, hayvan hakları için siyasete atılma kararını, "Siyasete girmek zorundayız" sözleri ile açıklamıştı. Serengil'in açıklamaların ardından ilk ziyareti CHP İstanbul İl Başkanlığı oldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, ziyareti şu sözlerle duyurdu:

"Değerli sanatçımız ve hayvan hakları savunucusu Seren Serengil'i, Kartal İlçe Başkanımız Mert Polat ile İl Başkanlığımızda ağırladık. Katliam Yasası üzerine ortak endişelerimizi, hayvan haklarını ve bu yöndeki belediye hizmetlerini konuştuk. Hassasiyetle yaklaştığımız bu konuda değerli önerilerini bizimle paylaşan, sahipsiz canlara ses olma mücadelesi veren Seren Hanım'a teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz vicdanın ve sevginin yanındadır. İnsanlık dışı uygulamalara asla pay vermeyecek, can dostlarımızın ve halkımızın uyum içinde, güvenle yaşaması için çalışmaya devam edeceğiz. Gerekli tüm çözümleri hep birlikte, ortak akılla hayata geçireceğiz."