Orhan Veli’nin kardeşi Füruzan Yolyapan yaşamını yitirdi

25 Kasım 2021 Perşembe, 09:14

Türk şiirinde Garip akımının kurucusu olan Orhan Veli’nin en küçük kardeşi olan Füruzan Yolyapan, 97 yaşında yaşamını yitirdi. Yolyapan'ın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

Füruzan Yolyapan’ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran Gazete Kadıköy, yaptığı paylaşımda “Orhan Veli'nin hayatta kalan tek yakını olan kız kardeşi Füruzan Yolyapan bugün yaşamını yitirdi” ifadelerini kullandı.

Füruzan Yolyapan'ın cenaze namazının bugün 16.00'da Zincirlikuyu Camii'nde kılınıp, ardından Aşiyan Mezarlığı'nda ağabeyi Orhan Veli'nin yanına defnedileceği belirtildi.



