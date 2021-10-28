Orkestrasından Bülent Ersoy için sert açıklama
KKTC'de sahte PCR testi nedeniyle tutuklanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrası tahliye edildi. Ersoy hakkında iddialarda bulunan orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, "Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun bakımda kaldım.Sadece kendi reklamı için konuşuyor" dedi.
Bülent Ersoy’un orkestrası, 28 Ağustos’ta çift aşının yanı sıra test de istenen KKTC’ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalandı. Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, son duruşmalarında birer ay ceza alırken, şef Onur Özelçağlayan 1.5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezalarının tamamlanan orkestra üyeleri bugün Lefkoşa Cezaevi’nden tahliye edildi.
"SADECE KENDİ REKLAMI İÇİN KONUŞUYOR"
Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, Ersoy hakkında iddialarda bulundu. İzgi, “Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Ersoy benim çoluk çocuğumu bile aramadı. Sadece kendi reklamı için konuşuyor” dedi.
Orkestra üyelerinden Uğur Can Sesler’in annesi Nermin Taşpınarlı da tahliye için Kıbrıs’a geldi. Taşpınarlı, oğlunu orkestranın geldiği otel önünde karşıladı. Orkestra üyelerinin bugün Türkiye’ye geleceği öğrenildi.
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