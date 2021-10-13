"Seni Diva değil 'Divan' yaparlar" demişti: Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e canlı yayında ilk yanıt

13 Ekim 2021 Çarşamba, 12:44

Son olarak Mustafa Keser ile girdiği tartışma ve orkestrasının sahte PCR testi nedeniyle mağdur olduğu haberleriyle gündemden düşmeyen Bülent Ersoy; Seren Serengil, Bircan Bali ve Deniz Akkaya'nın sunduğu Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu.

Mustafa Keser’in iddialarına tek tek cevap veren Bülent Ersoy, Keser'e ilk kez canlı yayında yanıt verdi.

Ersoy şu ifadeleri kullandı:

“Benim için yapılanları hiç umursamasam da eğer gerek görüyorsam haddini aşana cevap veririm. Somut göstergelerle, verilerle masanın üzerine atarım. Şahitlerle delillerle söylenenleri çürütürüm.”

'OTURDUĞUM KOLTUK ONA BATTI'

“Zaten program benim programım. Benim oturduğum koltuk ona battı. Ondan rahatsız oldu. Orada bana bir oda hazırlanmış görmüyor mu? Zaten maddesel olarak da bir fark var, bunları bilmiyor mu?”

'KESER'İ SEVMİYORUM'

“Mustafa Keser’i sevmiyorum. Bu tarz hareket eden insanlara sevgim vardı ise hiç bir dirhem sevgi kalmaz."

“Diva denmezmiş de beni divan yaparlarmış. Ben dosya ile sayın Bilal beye hepsini verdim."

"Herkes bu konuyu işledi, benim de cevap vermem, gerçekleri sunmam gerekirdi. O nedenle buradayım.”

NE OLMUŞTU?

Mustafa Keser, Star TV ekranlarında Bülent Ersoy'la sunduğu "Benzemez Kimse Bize" programının bitmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.



Keser gündem olan açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Rezalet bir okuyuş. Vokallere uyamıyor... Gelelim 'Diva' meselesine. Divanın kelime anlamı, sanat dallarında üst düzey olarak bilgi, beceri ve donanıma sahip kadın sanatçıdır. Böyle süperstar gibi bir şey değil bu. Geçmişte Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, İnci Çayırlı, Perihan Altındağ varken Diva'lık sana mı kaldı? Nesrin Sipahi, Gönül Akkor, Emel Sayın, Gönül Yazar... Bunlar varken sana mı kaldı? Seni Diva değil divan yaparlar! Zeki Müren gitmiş yerine o kalmış. Haydi oradan! Hiçbir şey bildiğin yok senin arkadaş."