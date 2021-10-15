Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e 1 liralık tazminat davası

15 Ekim 2021 Cuma, 09:21

Star TV'de iki bölüm yayınlandıktan sonra yayından kaldırılan 'Benzemez Kimse Bize' programı sonrasında Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasındaki tartışma mahkemeye intikal etti.

Bülent Ersoy, avukatı Serkan Toper aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kendisine hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Mustafa Keser’e 1 liralık manevi tazminat davası açtı.



Ersoy'un kendisine açtığı 1 TL'lik tazminat davasını, ses sanatçısı Onur Akay'dan duyduğunu dile getiren Mustafa Keser, "Davadan haberim yok. Şimdi siz söylüyorsunuz ben duydum. Açsın. Beni değersiz kılma meselesi yani. Benim çektiğim bu videonun kaldırılması ile ilgili savcılığa dilekçe vermiş. Reddedildiğine göre, demek ki bana saldırı oldu fikri burada çürüyor zaten. Eğer bir saldırı, herhangi bir ahlaka mugayir bir şey olsaydı hakim niye reddetsin o zaman" dedi.

NE OLMUŞTU?

Mustafa Keser, Star TV ekranlarında Bülent Ersoy'la sunduğu "Benzemez Kimse Bize" programının bitmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.



Keser gündem olan açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Rezalet bir okuyuş. Vokallere uyamıyor... Gelelim 'Diva' meselesine. Divanın kelime anlamı, sanat dallarında üst düzey olarak bilgi, beceri ve donanıma sahip kadın sanatçıdır. Böyle süperstar gibi bir şey değil bu. Geçmişte Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, İnci Çayırlı, Perihan Altındağ varken Diva'lık sana mı kaldı? Nesrin Sipahi, Gönül Akkor, Emel Sayın, Gönül Yazar... Bunlar varken sana mı kaldı? Seni Diva değil divan yaparlar! Zeki Müren gitmiş yerine o kalmış. Haydi oradan! Hiçbir şey bildiğin yok senin arkadaş."

'OTURDUĞUM KOLTUK ONA BATTI'

Ersoy; son olarak Seren Serengil, Bircan Bali ve Deniz Akkaya'nın sunduğu Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk olmuş ve Mustafa Keser'e canlı yayında yanıt vermişti.



Ersoy şu ifadeleri kullanmıştı:



“Benim için yapılanları hiç umursamasam da eğer gerek görüyorsam haddini aşana cevap veririm. Somut göstergelerle, verilerle masanın üzerine atarım. Şahitlerle delillerle söylenenleri çürütürüm.”

“Zaten program benim programım. Benim oturduğum koltuk ona battı. Ondan rahatsız oldu. Orada bana bir oda hazırlanmış görmüyor mu? Zaten maddesel olarak da bir fark var, bunları bilmiyor mu?”

'KESER'İ SEVMİYORUM'

“Mustafa Keser’i sevmiyorum. Bu tarz hareket eden insanlara sevgim vardı ise hiç bir dirhem sevgi kalmaz."

“Diva denmezmiş de beni divan yaparlarmış. Ben dosya ile sayın Bilal beye hepsini verdim."

"Herkes bu konuyu işledi, benim de cevap vermem, gerçekleri sunmam gerekirdi. O nedenle buradayım.”