Bülent Ersoy, hapse giren müzisyenlerin ailelerine para gönderdi
Bülent Ersoy'un KKTC'deki konseri öncesi PCR testleri sahte çıkan orkestra ekibi 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Orkestra üyeleri "Hayatımızı mahvettin" diyerek Ersoy'a tepki göstermişti. Son olarak Ersoy, müzisyenlerin ailelerine 5'er bin TL gönderdi.
Sanatçı Bülent Ersoy'un orkestrası, 28 Ağustos’ta çift
aşının yanı sıra test de istenen KKTC’ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR
testleriyle yakalanmıştı. Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından
yargılanan orkestra üyeleri, yapılan son duruşmalarında birer ay ceza alırken,
şef Onur Özelçağlayan 1.5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Bülent Ersoy yargı sürecinde, orkestrayı kurtarmak için tüm
servetini harcayacağını söylemişti.
Orkestra üyeleri ise son duruşma çıkışı “Hayatımızı
mahvettin” dedikleri Ersoy’a sözünü tutmadığı yönünde sitem etmişti.
5 BİN TL’LİK YARDIM
Sözcü’de yer alan habere göre; ekibinin tepkisinin ardından
Ersoy, aileler için harekete geçti.
Ersoy’un orkestrasının Türkiye’deki ailelerine 5 bin TL’lik maddi yardımda bulunduğu ancak ailelerin parayı değil onlara kavuşmak istediği öğrenildi.
İlgili Haberler
- Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e 1 liralık tazminat davası
- "Seni Diva değil 'Divan' yaparlar" demişti: Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e canlı yayında ilk yanıt
- Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç son yolculuğuna uğurlandı
- Mustafa Keser'in açıklamalarının ardından Bülent Ersoy harekete geçti
- Memurlukları elden gitmişti: Bülent Ersoy'un orkestrası Meclis gündeminde
- İzzet Yıldızhan da 'Bülent Ersoy' tartışmasına dahil oldu: "Ben 4 hafta dayanabilmiştim"
- Bülent Ersoy’dan orkestrasının suçlamalarına yanıt
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- Başsavcıya ‘CHP’liyi gözaltına al’ mesajı
- Halil Falyalı Girne'de polise teslim oldu
- 'Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum...'
- Alevi öğretmene korkunç saldırı
- Yurttaşlar, benzin istasyonlarına akın etti!
- Mersin Metrosu projesi için tarih belli oldu
- İdlib’te TSK’ye saldırı
- İstifa eden HSK Üyesi Hamit Kocabey'den açıklama
- Kılıçdaroğlu’ndan savcılığa siyasi cinayetler dilekçesi
- 'Görevden alma' ve 'faiz kararı' açıklaması