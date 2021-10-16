Bülent Ersoy, hapse giren müzisyenlerin ailelerine para gönderdi

16 Ekim 2021 Cumartesi, 15:02

Sanatçı Bülent Ersoy'un orkestrası, 28 Ağustos’ta çift aşının yanı sıra test de istenen KKTC’ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalanmıştı. Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, yapılan son duruşmalarında birer ay ceza alırken, şef Onur Özelçağlayan 1.5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bülent Ersoy yargı sürecinde, orkestrayı kurtarmak için tüm servetini harcayacağını söylemişti.

Orkestra üyeleri ise son duruşma çıkışı “Hayatımızı mahvettin” dedikleri Ersoy’a sözünü tutmadığı yönünde sitem etmişti.

5 BİN TL’LİK YARDIM

Sözcü’de yer alan habere göre; ekibinin tepkisinin ardından Ersoy, aileler için harekete geçti.

Ersoy’un orkestrasının Türkiye’deki ailelerine 5 bin TL’lik maddi yardımda bulunduğu ancak ailelerin parayı değil onlara kavuşmak istediği öğrenildi.