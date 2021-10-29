Orkestrasının suçlamalarına Bülent Ersoy'dan yanıt: Bunun hesabını soracağım!
Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra üyesinden 19'u, tahliye edildi. Müzisyenler ve aileleri, olay karşısında ilgisiz kaldığını öne sürdükleri Bülent Ersoy’a tepki gösterdi. Ersoy, Teve2'de yayınlanan Magazin Masası programına telefonla bağlandı ve 'Ben bunları hak edecek ne yaptım' dedi.
KKTC'de, 28 Ağustos'ta sahte PCR testi nedeniyle tutuklanan
Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrasının üyeleri, 1.5 aylık cezalarını
tamamladıktan sonra dün Lefkoşa Cezaevi'nden tahliye edildi.
Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, Bülent Ersoy'a
suçlamalarda bulunarak, "Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun
bakımda kaldım. O, benim çoluk çocuğumu bile aramadı. Sadece kendi reklamı için
konuşuyor" dedi.
Bülent Ersoy ise sessizliğini bozdu. "Magazin
Masası" programına telefonla bağlanan Ersoy, "Ben bunları hak edecek
ne yaptım" dedi.
"BENİM MİDEM HAZMETMEZ BUNLARI"
"Bu hakaretleri yiyip yutacağım... Benim midem
hazmetmez bunları! Çünkü benim karalandığım vakit, beni bir şeylerin içine
çekmek istediler. Bunda basının da dahli var. Siz Bülent Ersoy'u neden
karıştırıyorsunuz? Bülent Ersoy sanatkar... Sizin gibi o da işini yapan bir
insan. Ben yaptırmışım, 2 gün önceden gittim oraya... Her şeyim tam tekmildi.
Ben çünkü hiç öyle uydur, kaydır işlerle iş görmem. Her şeyim tam tekmil
olur."
"HESABINI SORACAĞIM"
"Bunu söylerken ötekileri de şey yapmıyorum; onlar da bilinçsizce
'nasıl olsa her şey ayarlanmıştır' diye hiç akıllarına bile gelmemiş. Onun için
yine de bu kadar kızgın olduğum halde, sinirli değil kızgın olduğum halde
haklının hakkı şey olsun diye bir şey yapmak istemiyorum. Neticede ben neyi hak
ettim de, ne yaptım da, nerede bir terslik yaptım da bu şekilde hakaretlere
maruz kaldım? Bunun hesabını soracağım ben. Kırgınlık değil, kızgınlık..."
"100 BİN TL YARDIM ETTİM"
Orkestrasına yardım etmek gibi bir zorunluluğu olmamasına rağmen 100 bin TL yardımda bulunduğunu söyleyen Ersoy, orkestrasındaki müzisyenlerden birinin eşinin doğumu için de aracı olduğunu söyledi. Bebeğe Bülent ismini vermek istediklerini ama kendisinin kabul etmediğini de sözlerine ekledi.
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