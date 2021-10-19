Bülent Ersoy'dan son 'Mustafa Keser' açıklaması: "O 'Keser' bence gömüldü"

19 Ekim 2021 Salı, 10:35

Sanatçılar Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasındaki tartışma sürüyor.

Mustafa Keser, Bülent Ersoy'la birlikte sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı müzik programının iki bölüm sonra yayından kaldırılmasının ardından YouTube kanalından bir video yayınlamıştı.

Programın sanatçının kaprisleri nedeniyle bittiğini iddia eden Keser, "Bana, ‘Keserrr’ diye bağırıyor, babanın uşağı mı var? Seni Diva değil, divan yaparlar. Seni sekize katlayacak isimler var. Divalık sana mı kaldı? Erkek tonuyla okuyor. Zeki Müren gitmiş, o kalmış... Hadi oradan... Kendini bir halt sanıyorsun. Canlı yayında bizi imtihan etsinler, kaybeden kazananın elini öpsün" demişti.

"KOLTUĞUM ONA BATTI"

'Söylemezsem Olmaz' programında konuşan Bülent Ersoy ise "Haddini aşana cevap veririm, şahitlerle ve delillerle söylenenleri çürütürüm. Zaten program, benim programımdı. Oturduğum koltuk, ona battı. Ondan rahatsız oldu. Bana bir oda hazırlanmış, görmüyor mu? Zaten maddesel olarak da bir fark var, bunları bilmiyor mu?" ifadelerini kullanmıştı.

BİR LİRALIK DAVA

Bülent Ersoy, Mustafa Keser ile yaşanan tartışma sonrası konuyu yargıya taşıdı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran şarkıcı, kendisine hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Mustafa Keser’e bir TL'lik manevi tazminat davası açtı.

"DAVACININ KENDİNE BİÇTİĞİ DEĞER..."

Mustafa Keser ise eski program partnerinin bu hamlesi sonrası Ersoy'a göndermede bulundu. Usta sanatçı, "Karşı tarafa açılan tazminat davası, davacının kendine biçtiği değer kadardır" sözleriyle, Ersoy'u hedef aldı.

ERSOY'DAN SON AÇIKLAMA: O KESER BENCE GÖMÜLDÜ

Bülent Ersoy, Mustafa Keser'le ilgili son kez ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'a konuştu ve bir daha konuşmayacağını açıkladı.

"O, BİR LİRALIK DAVAYA LAYIK"

Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu adamın söyledikleri son derece abesle iştigal. Beyan ettiğim halde hala daha konuşabilmek tavrında bulunabiliyor. Bu yaşanılanlar güzel mi? Bunlar çok yanlış şeyler. Bir sanatkarın bir sanatkara bu kadar saldırışı. O Keser bence gömüldü. Terbiye kurallarını çiğneyişiyle o gömüldü. O istediği kadar artık konuşsun. Ben bundan sonra hiçbir şekilde ona cevap vermem. Çünkü zaten kendisini efendim, bir şahsiyet olarak kabul etmiyorum. Benim anladığım manada derli toplu bir kişilik olarak kabul etmiyorum ve onun içindir ki zaten fazla konuşmaya da gerek yok. Hayatımdaki bir insana yapılacak en büyük hakareti içeren, bir liralık bir dava açtım kendisine. O bir liralık davaya layık. Benim arkamda tef çalıyordu İzmir Fuarı'nda" ifadelerini kullandı.