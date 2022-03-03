Oscar and the Wolf, 3 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de
Indie pop'un fenomen gruplarından, dünya çapında milyonlarca müzikseverin kalbini fetheden Oscar and the Wolf, 3 yıl aradan sonra 3 şehirlik bir turne için yeniden Türkiye'ye gelecek.
Ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine sahip Belçikalı grup Oscar and the Wolf, Epifoni organizasyonu ile 26 Mayıs gecesi İzmir Arena, 27 Mayıs gecesi İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta ve 28 Mayıs'ta Ankara ODTU MD Vişnelik Çim Amfi'de sahne alacak.
European Border Breakers Awards 2016'da 'Entity' albümü ile ödüle layık görülen, Music Industry Awards 2018’de (MIA’S) 'Best Pop', 'Best Live Act' ve 'Best Solo Man' dahil üç dalda ödül sahibi olan ve son 3 yılda 2 albüm yayınlayan Oscar and The Wolf, 'You Are Mine', 'Breathing', 'On Fire' ve 'Runaway' gibi hit parçalarını seslendirecek.
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