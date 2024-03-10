Oscar Ödülleri bu gece sahiplerini buluyor

Bu yıl 96'ncı kez düzenlenen Oscar Ödülleri için geri sayım başladı. Tören bu gece saat 01.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 23:52
Oscar Ödülleri bu gece sahiplerini buluyor
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Bu yıl 96'ncı kez düzenlenecek olan Oscar Ödülleri için son hazırlıklar yapılıyor.

Sinemanın en prestijli ödülleri olarak bilinen Oscar'lar bu sene yine Los Angeles'taki Dolby Theater'da sahiplerini bulacak.

Bu seneki Oscar Ödül Töreni'nin sunucusu Jimmy Kimmel olacak.

En iyi film dahil 13 adaylığı bulunan Christopher Nolan'ın son filmi "Oppenheimer"ın bu yılki törene damga vurması bekleniyor.  Oppenheimer'ı Yorgos Lanthimos'un Poor Things adlı filmi 11 adaylıkla takip ediyor.

Yönetmen koltığunda Martin Scorsese'nin oturduğu Killers of the Flower Moon filmi 10, Greta Gerwig'in filmi "Barbie" ise 8 dalda adaylıklarıyla öne çıkıyor.

Pek çok eleştirmen Oppenheimer'ı en iyi film dalının favorisi olarak gösteriyor. Oscar tarihinde ilk kez aynı hafta vizyona giren iki film, Barbie ve Oppenheimer en iyi film kategorisinde yarışıyor.

Ayrıca bu yıl ilk kez en iyi film kategorisinde İngilizce olmayan iki film The Zone of İnterest ve Anatomy of a Fall yarışıyor.

En iyi yönetmen kategorisinin de favorisi olarak Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan gösteriliyor.

En iyi erkek oyuncu dalının en güçlü adayı olarak da Oppenheimer'daki rolüyle Cillian Murphy'nin ismi öne çıkıyor.

En çekişmeli kategorinin "en iyi kadın oyuncu" olduğu belirtiliyor. En iyi kadın oyuncu dalındaki yarışın "Killers of the Flower Moon" daki rolüyle Lily Gladstone ile Poor Things'deki rolüyle Emma Stone arasında geçeceği tahmin ediliyor. Ancak Lily Gladstone'un Oscar'ın habercisi olarak anılan SAG Ödülleri'nde bu kategorideki ödülü kazanmış olması tahminlerde onu kıl payı öne çıkarıyor.

Gladstone en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanırsa bu ödülü kazanan ilk yeri Amerikalı olarak adını Oscar tarihine yazdırmış olacak.

Törende sahne alacak Ryan Gosling, Jon Batiste, Billie Eilish ve Finneas O'Connell gibi isimler geceye şarkılarıyla renk katacak.


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