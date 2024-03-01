Oscar'lı yönetmenden yıldızlar geçidi gibi kadrosuyla yeni film!

Yayınlanma: 01.03.2024 - 00:00

Güncelleme: 01.03.2024 - 00:00

Oscar ödüllü yönetmen Ron Howard'ın yeni projesi "Eden", Avustralya'da çekimlerini tamamladı. Ron Howard, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, film ekibine ve oyuncularına teşekkür ederek çekimlerin sona erdiğini duyurdu. Film, gerçek bir hikayeden uyarlanmış ve Galápagos Adaları'nda yaşamaya karar veren renkli karakterlerin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

"Eden"de başrolleri paylaşan oyuncular arasında Oscar adayları Ana de Armas ve Jude Law, Oscar ödüllü Alicia Vikander, BAFTA adayları Daniel Brühl ve Daisy Edgar-Jones, Sydney Sweeney, Vanessa Kirby ve daha fazlası yer alıyor. Alicia Vikander ve Daisy Edgar-Jones'un çekimlerden çekilmesiyle, Sydney Sweeney ve Vanessa Kirby'nin projeye dahil oldukları açıklandı.

Filmin müziklerini Oscar ödüllü besteci Hans Zimmer yaparken, yapımcılığını Ron Howard'ın Imagine Entertainment şirketi üstleniyor. "Eden", Galápagos Adaları'na duyulan tutkusuyla bilinen Ron Howard'ın uzun süredir gerçekleştirmek istediği bir proje olarak öne çıkıyor.

Film, modern uygarlıktan kaçarak Galápagos'ta yeni bir yaşam arayan karakterlerin hikayesini, aynı olayın farklı anlatımlarıyla izleyiciye sunacak. "Eden", hayatta kalanların Galápagos Adaları'ndaki yeni ortamlarında karşılaştıkları zorlukları, heyecan dolu anları ve kara mizah öğelerini içeren bir gerilim ve komedi karışımı olarak tanımlanıyor. Filmin 2024 sonlarında vizyona girmesi planlanıyor.