Oscar'lı yönetmenden yıldızlar geçidi gibi kadrosuyla yeni film!

Yönetmen Ron Howard'dan yeni bir proje geliyor. Filmin çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Kadroda ise tanıdık isimler yer alıyor...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 00:00
Oscar'lı yönetmenden yıldızlar geçidi gibi kadrosuyla yeni film!
Abone Ol google-news

Oscar ödüllü yönetmen Ron Howard'ın yeni projesi "Eden", Avustralya'da çekimlerini tamamladı. Ron Howard, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, film ekibine ve oyuncularına teşekkür ederek çekimlerin sona erdiğini duyurdu. Film, gerçek bir hikayeden uyarlanmış ve Galápagos Adaları'nda yaşamaya karar veren renkli karakterlerin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

"Eden"de başrolleri paylaşan oyuncular arasında Oscar adayları Ana de Armas ve Jude Law, Oscar ödüllü Alicia Vikander, BAFTA adayları Daniel Brühl ve Daisy Edgar-Jones, Sydney Sweeney, Vanessa Kirby ve daha fazlası yer alıyor. Alicia Vikander ve Daisy Edgar-Jones'un çekimlerden çekilmesiyle, Sydney Sweeney ve Vanessa Kirby'nin projeye dahil oldukları açıklandı.

Filmin müziklerini Oscar ödüllü besteci Hans Zimmer yaparken, yapımcılığını Ron Howard'ın Imagine Entertainment şirketi üstleniyor. "Eden", Galápagos Adaları'na duyulan tutkusuyla bilinen Ron Howard'ın uzun süredir gerçekleştirmek istediği bir proje olarak öne çıkıyor.

Film, modern uygarlıktan kaçarak Galápagos'ta yeni bir yaşam arayan karakterlerin hikayesini, aynı olayın farklı anlatımlarıyla izleyiciye sunacak. "Eden", hayatta kalanların Galápagos Adaları'ndaki yeni ortamlarında karşılaştıkları zorlukları, heyecan dolu anları ve kara mizah öğelerini içeren bir gerilim ve komedi karışımı olarak tanımlanıyor. Filmin 2024 sonlarında vizyona girmesi planlanıyor.


Ron Howard haberleri Film haberleri

İlgili Haberler

'Eden' filminin kadrosu genişliyor: Vanessa Kirby ve Sydney Sweeney kadroya dahil oldu...

'Eden' filminin kadrosu genişliyor: Vanessa Kirby ve Sydney Sweeney kadroya dahil oldu...
Yılın beklenen filmi Dune: Part Two vizyona girecek: İşte bu haftanın filmleri!

Yılın beklenen filmi Dune: Part Two vizyona girecek: İşte bu haftanın filmleri!
Yapım şirketinden açıklama: 'Gündemimizde Zeki Müren filmi bulunmamaktadır'

Yapım şirketinden açıklama: 'Gündemimizde Zeki Müren filmi bulunmamaktadır'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sistemi çözen öğrenciler piyangodan 187 milyon TL kazandılar

Sistemi çözen öğrenciler piyangodan 187 milyon TL kazandılar
Kırmızı ete zam geldi!

Kırmızı ete zam geldi!
Başvuru yapacaklar dikkat: Almanya'dan Schengen vizesi alma sistemi değişiyor

Başvuru yapacaklar dikkat: Almanya'dan Schengen vizesi alma sistemi değişiyor
Son dakika… TFF, yayın ihalesini iptal etti!

Son dakika… TFF, yayın ihalesini iptal etti!
SsangYong'un yeni modeli ortaya çıktı: Torres'in coupe versiyonu geliyor! Fiyatlar daha da düşüyor...

SsangYong'un yeni modeli ortaya çıktı: Torres'in coupe versiyonu geliyor! Fiyatlar daha da düşüyor...
YouTube’a RTÜK denetimi geliyor…

YouTube’a RTÜK denetimi geliyor…
Piyasalarda gözler pazartesine çevrildi: İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

Piyasalarda gözler pazartesine çevrildi: İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
En az tamir gören otomobil markaları belli oldu!

En az tamir gören otomobil markaları belli oldu!