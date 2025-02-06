Oscar ödüllü Adrien Brody'den set anısı: Makyöz burnunu çıkarmaya çalıştı!
Oscar ödüllü oyuncu Adrien Brody, yeni filmi The Brutalist setinde ilginç bir olay yaşadı. Makyöz, burnunu protez sanarak çıkarmaya çalıştı.
Oscar ödüllü oyuncu Adrien Brody, yeni filmi The Brutalist setinde yaşadığı ilginç bir anısını paylaştı.
Piyanist, Ekmek ve Güller, King Kong ve Büyük Budapeşte Oteli gibi filmleriyle tanınan 51 yaşındaki oyuncu, Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülü kazanan filmiyle ilgili The Tonight Show programında Jimmy Fallon'un sorularını yanıtladı.
Fallon’un filmdeki protez kullanımıyla ilgili sorusu üzerine Brody, "Çok şey uyguladılar, bir protez işlemi yapmak zorunda kaldılar" dedi. The Brutalist filminde, Yahudi soykırımından sağ kurtulan ve ABD'ye göç eden Macar-Yahudi mimar László Tóth’u canlandıran Brody, rolü gereği bazı kozmetik değişiklikler geçirdiğini belirtti.
Brody, sette makyaj ekibiyle yaşadığı komik bir anıyı şu sözlerle anlattı:
"Çok komikti. Herkes çok meşguldü, pek çok hareketli parçanın olduğu bir filmde, daha önce hiç tanışmadığım insanlardan oluşan yeni bir ekibim vardı. Makyöz, burnumda bir makyaj malzemesi olduğunu düşünerek çıkarmaya çalışıyordu. Ben de 'Bunu mu çıkarmaya çalışıyorsun?' diye sordum. Aslında çıkarmaya çalıştığı şey burun protezi değil, kendi burnumdu! Durumu fark eden makyöz hemen özür diledi ve 'Bunu günlüğüme yazacağım' dedi."
Bu olayın kendisini güldürdüğünü belirten Brody, "Makyöz bana 'Evet, ama çıkaramıyorum' diye yanıt verdi" diyerek yaşadığı bu ilginç anıyı izleyicilerle paylaştı.
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