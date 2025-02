Yayınlanma: 10.02.2025 - 16:25

Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman'ın yeni projesi belli oldu.

HBO yapımı 'Girls' dizisiyle büyük kitlelere ulaşan Lena Dunham'ın yazıp yöneteceği "Good Sex" isimli romantik komedide Portman başrolde izleyiciyle buluşacak.

"Good Sex", Portman’ın oynadığı karakterin genç bir adamla yaşadığı kısa süreli ilişkiyi konu alıyor.

GOOD SEX'İN KONUSU NE?

Filmin konusu şöyle:

On yılın ardından biten bir ilişkiden sonra, başarılı bir çift terapisti olan Ally (Portman), 40 yaşına girmek üzeredir ve en yakın arkadaşı tarafından yeniden, umutsuz New York flört sahnesine itilir. Bir yandan 20’li yaşlarındaki bir Brooklyn hipsterı ile ateşli bir ilişki yaşayan Ally, diğer yandan da Manhattan'da yaşayan, 50'li yaşlardaki Alan ile daha geleneksel bir ilişki yaşamaya başlar. Bir romantik dönüm noktası, Ally'nin hayatında kimlik krizine dönüşürken, her ikisini de kaybetme riski ufukta belirir.

Portman son olarak, post prodüksiyonları süren Guy Ritchie filmi "Fountain of Youth" ve Cathy Yan’ın yönettiği "The Gallerist" filmlerinde yer almıştı.