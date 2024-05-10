Natalie Portman yeni Apple TV+ dizisinde başrolde...

Yayınlanma: 10.05.2024 - 00:25

Güncelleme: 10.05.2024 - 00:25

Ünlü oyuncu Natalie Portman bir Apple TV+ dizisi olan "Lady in the Lake"te başrolde yer alıyor. Dizi, 1966'lı yılların Baltimore'unda geçen dizi "kadınların hayalleri için ödedikleri bedelin beklenmedik bir hikayesi" şeklinde tanımlanıyor.

Laura Lippman'ın 2019 tarihli aynı adlı çok satan romanından uyarlanan dizinin yönetmenliğini Alma Har'el üstleniyor. Dizinin ilk iki bölümü Temmuz ayında yayımlanacak ve sonraki bölümler 23 Ağustos 2024'e kadar her hafta yayımlanacak.

Dizide Natalie Portman'a Y'lan Noel, Brett Gelman, Byron Bowers, Noah Jupe, Josiah Cross, Mikey Madison ve Pruitt Taylor Vince gibi isimler eşlik ediyor.

Portman, bir yandan araştırmacı gazeteci olarak kendini yeniden keşfetmeye çalışırken bir yandan da gizli geçmişinden kurtulmaya çalışan ev hanımı ve anne Maddie Schwartz rolünde.

Hayatları ilk başta birbirinden ayrı dünyalar gibi görünse de Maddie, Cleo'nun gizemli ölümünü takıntı haline getirdiğinde kendisini etraflarındaki herkesi "tehlikeye atan" bir çarpışma rotasında bulur.

Lady in the Lake 19 Temmuz 2024'te Apple TV+'ta prömiyerini yapacak



