Oscar ödüllü şarkıcı Irena Cara yaşamını yitirdi
Ünlü şarkıcı Irene Cara, 63 yaşında yaşamını yitirdi. Oscar ödüllü sanatçı, bir dönemin en popüler şarkıcıları arasında yer alıyordu.
80'li yıllara damga vuran Fame ve Flashdance gibi filmlerin müziklerinin sahibi Irena Cara, 63 yaşında yaşamını yitirdi. Menajeri, Cara'nın Florida'daki evinde öldüğünü açıkladı.
IRENE CARA KİMDİR?
Haber Globel'de yer alan habere göre çocuk yaşlarında ekranlarda boy gösteren Cara, Johnny Carson'ın "The Tonight Show"unda dikkatleri üzerine çekti. 1980'lerin efsanevi müzikali Fame'de yer aldı.
Fame ile 2 kez Grammy'ye aday gösterildi. 1984 yılında ise Flashdance filminin soundtrack'leriyle hem Grammy'yi hem de Oscar'ı kazandı.
Devamında kariyerini sürdüren Cara D.C. Cab, City Heat gibi filmlerin yanı sıra birçok TV dizisinde de rol aldı.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- O savcı için harekete geçildi
- Cumhur İttifakı'nda kan kaybı sürüyor...
- Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etti
- İstiklal'de polisle çatışma: Ölü ve yaralılar var
- Soylu'ya sert sözlerle yüklendi
- Erdoğan'a yanıt verdi: Bak Recep Tayyip Bey!..
- Esad’la görüşmenin iki temel katkısı olacaktır
- Duruşmaya yarı çıplak girdi, görevden uzaklaştırıldı!
- Rektörden iki ayrı skandal yanıt
- Tutukluların ifadeleri ortaya çıktı