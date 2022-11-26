Oscar ödüllü şarkıcı Irena Cara yaşamını yitirdi

26 Kasım 2022 Cumartesi, 15:11

80'li yıllara damga vuran Fame ve Flashdance gibi filmlerin müziklerinin sahibi Irena Cara, 63 yaşında yaşamını yitirdi. Menajeri, Cara'nın Florida'daki evinde öldüğünü açıkladı.

IRENE CARA KİMDİR?

Haber Globel'de yer alan habere göre çocuk yaşlarında ekranlarda boy gösteren Cara, Johnny Carson'ın "The Tonight Show"unda dikkatleri üzerine çekti. 1980'lerin efsanevi müzikali Fame'de yer aldı.

Fame ile 2 kez Grammy'ye aday gösterildi. 1984 yılında ise Flashdance filminin soundtrack'leriyle hem Grammy'yi hem de Oscar'ı kazandı.

Devamında kariyerini sürdüren Cara D.C. Cab, City Heat gibi filmlerin yanı sıra birçok TV dizisinde de rol aldı.



