Ünlü şarkıcılardan açık mektup: 'Şarkı sözleri suç delili olmasın'

04 Kasım 2022 Cuma, 09:39

The New York Times ve Atlanta Journal-Constitution'da yayımlanan Art on Trial: Protect Black Art (Yargılanan Sanat: Siyah Sanatını Koruyun) başlıklı mektuba 50 Cent, Post Malone, Alicia Keys, 21 Savage, Christina Aguilera, Drake, Jack Harlow ve Travis Scott gibi isimler imza attı.

Yayımlanan bildiriye Warner, Sony ve Universal gibi plak şirketlerinin yanı ısıra Spotify, TikTok ve YouTube Music de destek verdi.

Mektupta savcıların, davalarda rap sözlerini kanıt olarak kullanmaktan vazgeçmesi istendi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Yapılan açıklamada, "Rapçiler hem kahramanı hem de kötüyü oynayabilen karmaşık karakterlerle dolu dünyalar yaratan hikaye anlatıcılarıdır. Ancak rap sözleri, diğer sanat formlarına göre siyahların yaratıcılığını ve sanatçılığını suç haline getirmek için itiraf olarak kullanılıyor" denildi.

Mektupta, şarkı sözlerinin bu şekilde kullanılmasının yanlış olduğu ve anayasayla korunan ifade özgürlüğünün ihlal edildiği savunuldu.