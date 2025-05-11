Oscar sonrası ilk adım: Mikey Madison 'Reptilia' kadrosunda
Oscar’lı oyuncu Mikey Madison, Florida’daki egzotik hayvan kaçakçılığını konu alan “Reptilia” filmiyle Kirsten Dunst’la başrolü paylaşacak.
Oscar ödüllü oyuncu Mikey Madison, “Anora” filmindeki performansıyla bu yıl En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanmasının ardından yeni projesini belirledi.
FLORİDA'DAKİ KAÇAKÇILIĞI ANLATACAK
26 yaşındaki Madison, yeni filminde “Reptilia” adlı yapımda rol alacak. Film, Florida’daki egzotik hayvan kaçakçılığına odaklanacak. Madison’a başrolde ünlü oyuncu Kirsten Dunst eşlik edecek.
Filmin yönetmen koltuğunda ise Alejandro Landes Echavarría oturacak. Echavarría, filmin senaryosunu Duke Merriman ile birlikte kaleme alacak.
OSCAR SONRASI İLK PROJE
Mikey Madison, “Anora”daki rolüyle kariyerinin ilk Oscar’ını kazandı. Daha önce “Çığlık”, “Better Things” ve “Bir Zamanlar... Hollywood’da” gibi yapımlarda da rol alan genç oyuncunun “Reptilia” ile performansı şimdiden merakla bekleniyor.
Etiketler: #mikey madison #Oscar
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