Oscar törenini sunacak isimler belli oldu
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 94. kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödülleri için geri sayım sürüyor. Son olarak birden fazla kaynağın Variety'ye verdiği bilgilere göre, Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes, bu yılki Akademi Ödüllerine ev sahipliği yapacak.
Üç yıl aranın ardından sunuculu formata dönmeye hazırlanan, Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 94. kez sahiplerini bulacak olan Oscar Ödülleri’nin adayları geçen günlerde açıklanmıştı.
Adayları, Leslie Jordan ve Tracee Ellis Ross sunmuştu. The Power of The Dog 12, Dune filmi ise 10 dalda aday olarak öne çıkmıştı.
Son olarak, 27 Mart’ta gerçekleşecek olan 94. Oscar Ödül Töreni'ninde Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes'ın sunuculuk yapacağı iddia edildi.
Variety'nin haberine göre, AMPAS ve yayıncı kanal ABC konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Üç komedyenin bugün Good Morning America programında resmi olarak açıklanması bekleniyor. Haftalardır 'Hollywood'un en büyük gecesi' için çalışmalar yaptığı belirtilen Will Packer'ın yapımcısı, Glenn Weiss'in ise yönetmeni olduğu törende her sunucunun bir saatlik dilimde sunuculuk yapması planlanıyor.
2019’dan bu yana sunucusuz gerçekleşen törende sunucu olacağı iddia edilen Amy Schumer pazar günü, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Büyük eğlenceli haberler geliyor" notunu düştü.
2022 Oscar Ödülleri, 27 Mart'ta Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenecek ve üç yıl aradan sonra ilk kez sunuculu bir törenle sahiplerini bulacak.
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