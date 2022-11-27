Oscar ve Grammy ödüllü Irene Cara hayatını kaybetti

27 Kasım 2022 Pazar, 12:22

Dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Irene Cara, hayatını kaybetti. Müzik dünyasını yasa boğan haberi, ünlü ismin menajeri Judith Moose duyurdu.

ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Moose yaptığı açıklamada, "Bunu yazmak zorunda kaldığıma inanamıyorum. Onun cennetten gülümseyeceğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

Sanatçının evinde hayatını kaybettiği belirtilirken ölüm nedeni paylaşılmadı.

IRENE CARA KİMDİR?

Gösteri dünyasında şarkıcı, dansçı ve müzisyen olarak boy gösteren Irene Cara, 1980 yapımı "Fame" filminde yer aldı.

Cara, "Fame" ile 2 kez Grammy'ye aday gösterildi, ardından 1984 yılında "Flashdance" filminin soundtrack'leriyle hem Grammy'yi hem de Oscar ödülü aldı.

Sanatçı, "Flashdance" filminin şarkılarında yer almış En İyi Film Müziği Ödülü'nü alan “What a Feeling”i söylemişti.