Osman Sınav'ı ziyaret ettiler: Kurtlar Vadisi ekibi yıllar sonra bir arada
Efsane dizi Kurtlar Vadisi’nin oyuncuları Selçuk Yöntem, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca projenin yaratıcısı Osman Sınav’ı ziyaret etti.
Kurtlar Vadisi dizisinin ilk yıllarında yönetmenlik ve yapımcılık yapan ünlü yönetmen Osman Sınav, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Dün, dizide birlikte çalıştığı ve yakın dost olduğu isimler, Osman Sınav’ı ziyaret etti. Ziyarete, projenin Aslan Beyi Selçuk Yöntem, avukat Elif karakterine hayat veren Özgü Namal, Çakır’ı canlandıran Oktay Kaynarca ve Mehmet Aslantuğ katıldı.
Ziyaret sırasında çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Selçuk Yöntem, “Sevgili dostum yönetmenim Osman Sınav’ı ziyaret ettik ve çok güzel bir zaman geçirdik. Eski günleri andık. İyi ki varsın Osman Sınav…” şeklinde bir not düştü.
Etiketler: #Kurtlar Vadisi #Selçuk Yöntem #oktay kaynarca #özgü namal
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