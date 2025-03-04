Osmangazi’de 'yılın aydını' Yaşar Kemal oldu

Yayınlanma: 04.03.2025 - 16:19

Güncelleme: 04.03.2025 - 16:19

Osmangazi Belediyesi, 2025 yılını Türk edebiyatının büyük ustalarından Yaşar Kemal’e armağan etti. Edebiyata kazandırdığı 26 roman, 11 deneme, 9 röportaj, 2 öykü ve birçok şiirle unutulmaz eserler bırakan usta yazarın mirası, yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerle yaşatılacak.

Basın toplantısında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yaşar Kemal’in edebiyatının yalnızca bir sanat eseri değil, aynı zamanda toplumun hafızası, vicdanı ve direniş ruhu olduğunu vurguladı. Aydın “Yaşar Kemal’in hikâyeleri yalnızca Çukurova’nın bereketli topraklarını değil, tüm insanlığın ortak mücadelesini anlatıyor. Onun mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için 2025 yılını ‘Yaşar Kemal Yılı’ olarak ilan ediyoruz” dedi.

YAŞAR KEMAL'İN ADI, KÜTÜPHANEDE YAŞATILACAK

Bu kapsamda, Osmangazi Belediyesi bünyesinde bir kütüphane “Yaşar Kemal Kütüphanesi” olarak adlandırılacak. Kütüphane, yazarın eserleri ve araştırmalarıyla gençler için ilham kaynağı olacak. Ayrıca, akademisyenler, yazarlar ve gazetecilerin katılımıyla paneller, sinema gösterimleri ve tiyatro etkinlikleri düzenlenecek. Gerçekleştirilecek panellerin içeriği bir kitap haline getirilerek Yaşar Kemal’in düşünsel mirası daha geniş kitlelere ulaştırılacak.

Toplantıya katılan Yaşar Kemal Vakfı Başkanı ve yazarın eşi Ayşe Semiha Baban da Osmangazi Belediyesi’nin bu girişiminin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. Baban, “Yaşar Kemal dünün değil, bugünün ve yarının yazarıdır. Eğitim ve gençlerin gelişimi onun için çok önemliydi. Bu nedenle Osmangazi Belediyesi’nin bu çabalarını çok kıymetli buluyorum” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, tüm Osmangazilileri Yaşar Kemal etkinliklerine katılmaya davet ederken, büyük ustayı şu sözleriyle andı: “İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar.” dedi.