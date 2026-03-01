Bazı adaylar, ÖSYM'nin internet sitesine ulaşmakta güçlük çekince "Ösym çöktü mü?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, ÖSYM çöktü mü? 1 Mart Pazar günü ÖSYM neden açılmıyor?

ÖSYM SAYFASI NEDEN AÇILMIYOR?

Resmi web sayfasının açılmamasının başlıca nedenleri arasında yüksek kullanıcı yoğunluğu, planlı bakım veya sunucu kaynaklı geçici problemler yer alıyor.

Özellikle sınav başvuru ve sonuç açıklama dönemlerinde artan talepler, sitenin yavaşlamasına veya tamamen açılmamasına yol açabiliyor. Kullanıcıların güvenli internet bağlantısı ile siteyi yeniden denemesi öneriliyor.