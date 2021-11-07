Oto tamircilerinden araç sürücülerine kış bakımı uyarısı

07 Kasım 2021 Pazar, 00:00

Havaların soğumaya başlamasıyla; oto tamircilerinden araç sürücülerine kışlık bakımların yapılması konusunda uyarı geldi. Soğuk hava koşullarında araçların verimli olarak kullanılabilmesi için bazı önlemlerin alınması ifade eden tamirciler, oluşabilecek arızaların yüklü miktarda maddi kayıplara yol açabileceğini vurguladı.



ARAÇLARDA HANGİ BAKIMLAR YAPILMALI

İzmir’de hizmet veren oto tamirci Tolga Çetin, kışın araçlarda dikkat edilmesi gereken en önemli noktalara değindi.

Çetin, "Motor suyu dediğimiz sıvının antifriz ile değişimi ve cam suyu antifrizi dediğimiz konu çok önemlidir, Antifriz motorun korozyonlanmasını ve aynı zamanda donmasını, motorun istenilen ısıyı hızlı bir şekilde yakalamasını sağlar. Bu sıvıların değişimi ihmal edilmemelidir. Cam suyu, silecekler ve lastik havaları kış aylarında dikkat edilmesi gereken noktalardır" dedi.



KIŞ LASTİĞİ VURGUSU



Rot balans ve oto lastik ustası Osman Ünver de, "Aracınızı kışa hazırlarken yağını, suyunu, antifrizini bakımlarını hiçbir zaman eksik etmeyin" diyerek sürücüleri uyardı. Ünver, "Kış gelmeden mutlaka bakımlarını yaptırın ve bunun yanı sıra kış lastiğinizi mutlaka taktırınız. Yaz lastiği ile kış lastiğinin özellikleri birbirinden çok farklıdır. Yaz lastikleri artı sıcaklığa girdikçe performansı artar kış lastikleri eksi sıcaklığa girdikçe performansı artar. Aracın doğal bakımı olduğu gibi lastiklerin ve rot balansında bakımlarının zamanında yapılması gerekir" dedi



Büyük araç tamir ustası Emin Süzer ise şu ifadelere yer verdi:



"Kışa gireceğimiz bu dönemlerde araçların kışlık bakımları büyük önem teşkil etmektedir. Özellikle yeterli olarak antifriz kullanılması, silecek süpürgelerinin kontrolü, lastiklerin değiştirilmesi, fren bakımlarının yapılması önemlidir."