Otoparkta bulundu, yaşayan 'en yaşlı köpek' unvanını ele geçirdi

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 07:00

Yaşayan en yaşlı köpek unvanı bir kez daha el değiştirdi. ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan çivava cinsi Spike, Guinness Dünya Rekoru'nun yeni sahibi oldu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Guinness Dünya Rekorları'ndan yapılan açıklamada, Spike'ın 7 Aralık itibarıyla 23 yaş 43 günlük olduğu kaydedildi.

Spike böylece 22 yaşındaki Gino'yu tahtından etti.

Spike'ın sahibi Rita Kimball, köpeği Ağustos 2009'da bir marketin otoparkında bulduğunu ifade etti. Spike'ı epey kötü durumda bulduğunu söyleyen Kimball, köpeğin buna rağmen arabanın kapısını açar açmaz içeri girdiğini kaydetti:

"Spike sanki nereye gittiğimizi biliyormuş gibi hemen içeri atladı ve koltuğa oturdu."

"ONU ÜNLÜ OLARAK GÖRÜYORLAR"

Kimball, Jimmy Fallon'ın The Tonight Show'da bir dönem yaşayan en yaşlı köpek seçilen Pebbles'tan bahsetmesiyle Spike'ın rekorun sahibi olabileceğini fark ettiğini açıkladı:

"Ailemizin çoğu üyesi Spike'ın yaşlı olduğunu biliyordu. Ama dünyanın en yaşlısı olma ihtimalini düşünmemişlerdi. Rekorla birlikte onu bir ünlü olarak görüyorlar."

Kimball, köpek sahiplerine hayvanlar için sağlıklı bir beslenme programı hazırlamalarını, onlara günlük egzersiz yaptırmalarını ve hayvanları sevgiye boğmalarını tavsiye etti.