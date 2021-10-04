Oxford araştırması: 'Kabızlık ilacı 6 günde hafızayı güçlendiriyor'
Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, kabızlık ilacı yalnızca 6 günde hafızayı güçlendiriyor. Çalışmada yer alan Dr. Angharad de Cates, "İstatistiksel sonuçlar ilacın oldukça büyük bir etkisi olduğunu gösteriyor" diye konuştu.
Oxford'dan bilim insanları, bağırsak hareketlerini normalleştirerek kabızlığı önleyen Prukaloprid ilacının, depresyon, şizofreni, bipolar gibi psikolojik rahatsızlıkların neden olduğu kognitif bozuklukları önlemede de kullanılabileceği ve hafızayı güçlendirdiğini ortaya koydu.
Araştırmacılar çalışma için 18-36 yaş aralığındaki 44 kişiyi inceledi. Deney grubuna Resolor olarak da bilinen Prukaloprid verilirken, kontrol grubuna ise plasebo verildi.
Altı günün sonunda ise gönüllülere bir dizi hayvan ve manzara resmi gösterildi. Ardından aynı resimler ve benzerleri MR görüntülenmesi sırasında gösterilerek bir hafıza testi uygulandı.
Katılımcılardan daha önce gördüğü resimlerle yeni resimleri ayırması istendi.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Prukaloprid verilen grup resimlerin yüzde 81'ini ayırt edebilirken, plasebo verilen grup ise yüzde 76'da kaldı.
'GELİŞMİŞ AKTİVİTE' GÖZLENDİ
İlacı kullanan grubun beyin görüntülemelerinde bilişsel bölgelerde gelişmiş aktivite gözlendi. Araştırmacılar, bu egzersiz faaliyetlerinin beynin hafıza ile ilgili olan hipokampus ve angular girus gibi alanlarını geliştirdiğini belirledi.
Oxford Üniversitesi'nden Dr Susannah Murphy, "Melankoli, antidepresanlarla iyi bir şekilde halledilse bile, pek çok hasta hafızalarıyla ilgili sorun yaşıyor. Çalışmamız, bu bilişsel semptomları tedavi etmek için yeni yollar açıyor" dedi.
Çalışmada yer alan Dr. Angharad de Cates ise "İstatistiksel sonuçlar ilacın oldukça büyük bir etkisi olduğunu gösteriyor. Bu ilaçla bu kadar belirgin bir bilişsel iyileşme görmek bizim için sürpriz oldu" diye konuştu ve konu üzerinde ek araştırmalara ihtiyaç olduğunu belirtti.
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