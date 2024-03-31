Oy kullanmaya robot kostümüyle geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir seçmen oy kullanmaya, robot film karakteri kostümüyle geldi.

DHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:39
Oy kullanmaya robot kostümüyle geldi
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Manavgat'ta seçmenlerden biri, oy kullanacağı Ilıca Mehmet Ali Karamancı İlkokulu ve Ortaokulu'na Transformers filminin karakterlerinden olan robot 'Bumblebee' kostümüyle geldi.

Diğer seçmenlerin ilgisini çeken robot kostümlü kişi, oyunu Kudüs ve İsrail'in işgal ettiği Filistin için kullanacağını belirterek, "Gelecek nesillere vasiyetimdir. Kudüs'ü ve Filistin'i kurtarsınlar. Biz kurtaramadık, onlar kurtarsın" dedi.

Anne ve babalarıyla okula gelen çocuklar, ismi öğrenilemeyen robot kostümlü kişiyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


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