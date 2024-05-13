Öykü Çelik ve Batuhan Ekşi “Yeniden Başlamak” filminde
Marmara Film'in Öykü Çelik ve Batuhan Ekşi'yi buluşturan "Yeniden Başlamak" filminin çekimleri başlıyor.
Marmara Film'in sahibi Eşref Ziya Terzi'nin yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği "Yeniden Başlamak" adlı film, yönetmen Kemal Yıldız tarafından çekilecek. Film, İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat'ta çekilecek ve kendini bulma, geçmişle yüzleşme ve yeni bir hayata adım atma cesareti veren güçlü bir tema üzerinden ilerleyecek.
Başrollerde Öykü Çelik ve Batuhan Ekşi yer alacak. Çelik, gazeteci rolünü üstlenirken, Ekşi ise kağıt toplayıcı karakterini canlandıracak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Baş'tan 'Bahçeli'ye tehdit' iddiası
- İşte 'kamuda tasarruf' paketinin ayrıntıları
- Bakışlarıyla mest eden 4 burç
- 'Asıl hedef CHP’li belediyeler!'
- 'Samimi bir ortamda...'
- Sorumlu yandaş medya
- Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar!
- Galatasaray derbi maçına lider gidiyor!
- Japonya Temsilciler Meclisi'nden PKK kararı
- 'Fark tarihin en yüksek düzeyinde'