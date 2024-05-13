Öykü Çelik ve Batuhan Ekşi “Yeniden Başlamak” filminde

Marmara Film'in Öykü Çelik ve Batuhan Ekşi'yi buluşturan "Yeniden Başlamak" filminin çekimleri başlıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 16:53
Öykü Çelik ve Batuhan Ekşi “Yeniden Başlamak” filminde
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Marmara Film'in sahibi Eşref Ziya Terzi'nin yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği "Yeniden Başlamak" adlı film, yönetmen Kemal Yıldız tarafından çekilecek. Film, İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat'ta çekilecek ve kendini bulma, geçmişle yüzleşme ve yeni bir hayata adım atma cesareti veren güçlü bir tema üzerinden ilerleyecek.

Başrollerde Öykü Çelik ve Batuhan Ekşi yer alacak. Çelik, gazeteci rolünü üstlenirken, Ekşi ise kağıt toplayıcı karakterini canlandıracak. 


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