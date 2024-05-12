Öykü Çelik ve Batuhan Ekşi partner oluyor

Yayınlanma: 12.05.2024 - 23:18

Güncelleme: 12.05.2024 - 23:18

'Yeniden Başlamak' filminin yapımcılığına ve senaristliğine Marmara Film‘in sahibi Eşref Ziya Terzi imza atıyor.

Kemal Yıldız’ın yöneteceği film İstanbul’un tarihi semtlerinden Balat’ta çekilecek.

FİLMİN KONUSU

'Yeniden Başlamak' kendini bulma, geçmişle yüzleşme ve yeni bir hayata adım atma cesareti veren güçlü bir tema üzerinden ilerliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmde Öykü Çelik ile Batuhan Ekşi “Çiğdem” ile “Sedat” rollerine hayat veriyor. Çelik gazeteci, Ekşi ise kağıt toplayıcı olarak sinemada seyirci karşısına çıkacak.