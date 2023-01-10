Öykü Serter'in eski videosu gündem oldu: 'Asla yapmam' dediği şeyi yaptı
Şu sıralar "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" programının sunucusu olan Öykü Serter'in yıllar önce çektiği bir video ortaya çıktı. Serter videoda "Ben hayatımda izdivaç programı sunmadım bence önemli bir duruş" ifadelerini kullanıyor.
Yıllardır ekranlarda olmayan ünlü sunucu Öykü Serter, Kısmetse Olur programıyla dönüş yaptı.
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı ile birlikte kariyerinde ilk kez evlilik programı sunan Öykü Serter'in, yıllar öncesine ait bir videosu ortaya çıktı.
"BENCE ÖNEMLİ BİR DURUŞ"
Videoda kendisine gelen bir soru üzerine Öykü Serter, şu ifadeleri kullanıyor:
"Ben hiçbir zaman izdivaç programı sunmadım. Bence önemli bir duruş. Elma ile armudu ayırmak gereken bir nokta diye düşünüyorum. Herkes izdivaçtı oydu buydu para kazanırken ben niye evimde oturdum? Bunun bir takdiri olmaz mı? Bence olmalı."
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