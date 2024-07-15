Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin 'Osman'ı Emir Berke Zincidi, değişimiyle gündem oldu

Yıllar önce yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Osman rolünü oynayan Emir Berke Zincidi büyüdü. Bir süredir projede yer almayan ve kendini spora veren Zincidi'nin kaslı hali dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2024 - 17:26
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin 'Osman'ı Emir Berke Zincidi, değişimiyle gündem oldu
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Kanal D ekranlarında 2010-2013 yılları arasında yayınlanan Öyle Bir Zaman Ki dizisi oyuncuları, zaman zaman değişimleriyle isimlerinden söz ettiriyor. 

Dizide Osman'ı oynayan Emir Berke Zincidi değişimiyle adından söz ettirdi.

KENDİNİ SPORA VERDİ

18 yaşında giren Emir Berke Zincidi'nin son halini görenler tanımakta güçlük çekti. Bir süredir aktif olarak spor yapan genç oyuncu, spor salonundan paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. 

Kaslı vücuduyla dikkat çeken Zincidi'nin son halini görenler "Sana ne olmuş böyle tanıyamadım" ve "Ne oldu sana böyle" yorumları yapıldı.

2005 yılında dünyaya gelen Emir Berke Zincidi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'den sonra İkizler Memo Can, Bir Deniz Hikayesi ve Küçük Ağa dizilerinde rol aldı.

İşte Emir Berke Zincidi'nin yıllar içindeki değişimi...


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