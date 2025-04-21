'Oyuncak Hikayesi 5' yolda... Yeni ayrıntılar ortaya çıktı!

Yayınlanma: 21.04.2025 - 00:03

Güncelleme: 21.04.2025 - 00:03

Disney ve Pixar'ın 2026'da vizyona girecek olan "Toy Story 5" filmiyle ilgili bazı yeni ayrıntılar açıklandı. Tim Allen, filmin "inanılmaz" açılış sekansında ön planda ve merkezde olduğunu söylediği Buzz Lightyear'ı yeniden seslendiriyor. Devam filmi daha sonra, ilk kez "Oyuncak Hikayesi 2"de tanıtılan ve Joan Cusack tarafından seslendirilen kovboy kız Jessie'ye odaklanacak.

Allen geçtiğimiz Aralık ayında Collider'a yaptığı açıklamada "Buzz için ilk beş saatlik [kayıt] seansını" yeni tamamladığını söyledi. "Oyuncak Hikayesi 4"ün yayınlanmasından beş yıl sonra Buzz sesini yeniden bulmanın "gerçekten tuhaf" olduğunu söylemişti.

Allen daha sonra gelecek beşinci bölümle ilgili olarak, "Çok ama çok zekice bir hikaye" dedi.

Andrew Stanton'ın yönetmenliğini üstlendiği "Oyuncak Hikayesi 5", Buzz, Woody ve diğer oyuncakların artık çocukların ilgisini çeken elektronik cihazlarla başa baş mücadelesini konu alacak. Stanton'ın tüm "Oyuncak Hikayesi" filmlerinde senaryo yazarlığı bulunuyor ve Pixar'ın beğenilen çalışmaları "Kayıp Balık Nemo" ve "Wall-E" ile Oscar kazandı.

"Oyuncak Hikâyesi 5"in 19 Haziran 2026'da vizyona girmesi planlanıyor.



