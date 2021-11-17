Oyuncu Ali Erkazan'dan, Levent Ülgen'e büyük tepki: "Hayatım boyunca affetmeyeceğim"

17 Kasım 2021 Çarşamba, 15:33

Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden En Son Babalar Duyar'da hayat verdiği karakter ile hafızalara kazınan usta oyuncu Ali Erkazan yıllar sonra TV8 ekranlarına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'NANKÖRLÜĞÜNÜ AFFETMEYECEĞİM'

Oynadığı rollerle adından söz ettiren usta oyuncu 'En Son Babalar Duyar' dizisinde damadı rolünü canlandıran Levent Ülgen'in kendisine karşı nankörlük ettiğini söyledi. 'Onu diziye ben aldırdım' diyen Erkazan, "Nankörlüğünden ötürü, beni satmasından dolayı hayatım boyunca affetmeyeceğim Levent Ülgen vardır, bir daha hayat beni onunla hiçbir zaman karşı karşıya getiremez" diye konuştu.

'ONA TEKLİFİ BEN GÖTÜRDÜM'

Yaşanan olayların perde arkasını anlatan Ali Erkazan, "En Son Babalar Duyar' dizisine bir damat aranıyordu ben Levent'i lokantada Yemek yerken gördüm, teklifte bulundum. 'Abi sen tamam diyorsan ben hazırım' dedi. Ben de hemen yetkilileri aradım, her şeyi ben konuştum. Nasıl oynaması gerektiğine kadar anlattım" dedi.

'BİZİM ALTTAN KUYUMUZU KAZMIŞ'

Erkazan, "O dönem bizim sözleşmemizde yazan maddeleri karşılıyordu yöneticiler ama çalışanlar paralarını almaktan zorlanıyorlardı. Biz de devreye girdik, biraz sıkıntılar yaşadık yapımcıyla. Birol Güven bizim alttan kuyumuzu kazmış, Ayşegül'le beni ekarte etmenin yollarına başvurdu. Orada Levent Ülgen ile Metin Coşkun da Birol'a hizmet etti. 'Ayşegül Abla ile Ali Abi olmadan dizi olur mu' demediler. Birol 'Biz Ali Abi ve Ayşegül Hanım'la anlaşamadık, anlaşamaya da biliriz onlar olmadan devam eder misiniz' diye soruyor, bunlar da 'Biz ederiz' karşılığını veriyorlar. Birol da hikâyeyi damadın üzerine çevirip bizi ekarte etti. Bunlar da ona hizmet ettiler" şeklinde konuştu.