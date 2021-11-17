Pelin Karahan'dan 'Meryem Uzerli' açıklaması: 'Hepimiz zor durumda kaldık'

17 Kasım 2021 Çarşamba, 14:11

Ünlü yapımcı Timur Savcı, geçtiğimiz günlerde Simge Fıstıkoğlu’nun kendi adını taşıyan YouTube kanalına konuk olmuştu.

'Muhteşem Yüzyıl', 'Suskunlar', 'Kavak Yelleri', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi reyting rekorları kıran dizilerin yapımcısı Timur Savcı, programda samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü yapımcı, 2011-2014 yılları arasında yayınlanan ve yurt dışında da birçok hayranı olan 'Muhteşem Yüzyıl' dizisi hakkında da konuşmuştu.

ÇEKİMLERİ BIRAKIP ALMANYA'YA GİTMİŞTİ

'Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan’ı canlandıran Meryem Uzerli, 2013 yılında 'tükenmişlik sendromu' yaşadığı gerekçesiyle çekimleri yarıda bırakıp Almanya’ya gitmişti. Yapım şirketi de onun yerine ekibe Vahide Perçin’i dahil etmişti.

"SAYGISIZLIK"

Yıllar sonra konuyla ilgili açıklama yapan Timur Savcı, Meryem Uzerli’nin “tükenmişlik sendromuyla” aniden diziyi bırakmasını tüm ekibe karşı saygısızlık, şımarıklık olduğunu düşündüğünü söylemişti.

"GERİ DÖNÜŞÜ YOKTU"

Savcı, “Meryem’in diziyi bırakması bana da sürpriz oldu. Bu durumlarda seri katil soğukkanlılığım var. Meryem’in abisi araya girdi, başkaları araya girmeye çalıştı ama bitti dedim. Geri dönüşü yoktu artık” diye konuşmuştu.

PELİN KARAHAN'DAN 'MERYEM UZERLİ' AÇIKLAMASI

Medyaradar'da yer alan habere göre; son olarak Kıbrıs'ta devam eden 'Kıbrıs Zafere Doğru'nun çekimlerinden fırsat bulup İstanbul'a gelen oyuncu Pelin Karahan'a yapımcı Timur Savcı'nın, Uzerli'yi 'Şımarıklık' ile suçlaması soruldu.

Savcı'ya hak veren Karahan, "Doğru bir tavır değildi. Meryem'in yaptığı hiç hoş değildi. O dönem oradaydım. Hepimizin zor durumda kaldığı bir dönemdi. Timur abi zaten gerekli açıklamayı yaptı" ifadelerini kullandı.