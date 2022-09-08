Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi yaşamına son verdi

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan annesi Akçe Sürmeli (82) yaşamına son verdi.

DHA
08 Eylül 2022 Perşembe, 13:42
Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi yaşamına son verdi
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Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde evinde bakıcısıyla yaşadığı öğrenilen Akçe Sürmeli, bahçesinde bulunan ağaca iple kendisini astı.

Bu sırada Sürmeli'yi gören bakıcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Akçe Sürmeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Konuyla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. 


Ali Sürmeli anne Tiyatro

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