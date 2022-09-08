Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi yaşamına son verdi

08 Eylül 2022 Perşembe, 13:42

Editör notu: Bu haberin içeriğinde bazı okuyucularımızın rahatsız olabileceği ifadeler yer almaktadır.

Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde evinde bakıcısıyla yaşadığı öğrenilen Akçe Sürmeli, bahçesinde bulunan ağaca iple kendisini astı.

Bu sırada Sürmeli'yi gören bakıcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Akçe Sürmeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Konuyla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.