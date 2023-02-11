Oyuncu Çağrı Çıtanak, altı gündür haber alamadığı annesi için yardım istedi
Oyuncu Çağrı Çıtanak, depremler sırasında Hatay'da bulunan annesi Nevber Yurdal Çıtanak için yardım istedi.
Oyuncu Çağrı Çıtanak, binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan depremler sırasında Hatay'da bulunan annesi Nevber Yurdal Çitanak için yardım istedi.
Antakya'nın Sümerler Mahallesi, Harbiye Caddesi'ndeki A/3 blok yaşayan annesinden altı gündür haber alamayan Çıtanak, enkaz çalışmalarının devam ettiğini ve bir ihtimal evden çıkmış olabileceğini belirtti.
Çıtanak, sosyal medya hesabından annesi için yardım çağrısında bulunarak arama kurtarma ekiplerine seslendi.
Çıtanak, "Hastanelerde, sokaklarda gören, duyan arkadaşlarımızdan, görevlilerden yardım istiyoruz. Korkudan ve şoktan konuşamıyor, hatırlamıyor olabilir" dedi.
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