Oyuncu Can Yaman'dan tepki çeken hareket: Hayranının telefonunu yere fırlattı!

Yayınlanma: 22.10.2023 - 15:55

Güncelleme: 22.10.2023 - 15:56

Ünlğ oyuncu Can Yaman, rol aldığı 'Villa Comell Mare' dizisinin çekimleri için gittiği Sicilya'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşırken otomobilin içinde kendisini görüntüleyen bir kişini elindeki telefonunu alıp fırlattı.

Yaman'ın bu hareketi sosyal medyada paylaşılınca tepkilere neden oldu.