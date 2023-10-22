Oyuncu Can Yaman'dan tepki çeken hareket: Hayranının telefonunu yere fırlattı!

Bir süre önce kariyerini İtalya'da sürdüren oyuncu Can Yaman, araç içerisindeyken kendisini kaydeden bir kişinin cep telefonunu elinden alarak fırlattı. O görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2023 - 15:55
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Ünlğ oyuncu Can Yaman, rol aldığı 'Villa Comell Mare' dizisinin çekimleri için gittiği Sicilya'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşırken otomobilin içinde kendisini görüntüleyen bir kişini elindeki telefonunu alıp fırlattı.

Yaman'ın bu hareketi sosyal medyada paylaşılınca tepkilere neden oldu.


Can Yaman

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