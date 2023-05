Can Yaman'ın annesi acı haberi paylaştı! Üzücü ölüm

Yayınlanma: 31.05.2023 - 00:21

Güncelleme: 31.05.2023 - 00:21

FOX TV ekranlarında ekrana gelen Bay Yanlış dizisi final yaptıktan sonra İtalya'ya yerleşen Can Yaman kötü bir haber aldı. Türkiye'den uzakta olan Can Yaman en sevdiği evcil hayvanını kaybetti.

CAN YAMAN'I YIKAN ÖLÜM

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Acı haberi Can Yaman'ın annesi duyurdu. Can Yaman'ın annesi Güldem Can, İtalya'da yaşayan oğlunun emaneti olan kedisine veda etmenin üzüntüsünü yaşadı.

Can Yaman dün akşam acı bir haber aldı. İtalya’da yaşayan ünlü oyuncunun kedisi vefat etti. Yaman’ın annesi paylaştığı mesajla can dostuna duygusal sözlerle veda etti.

Güldem Can sosyal medyadan şu mesajı yayınladı: “Nasıl veda edeceğimi bilemediğim oğlumun emaneti, babasının aşkı benim boncuk gözlü, güzel kızım. İlk göz ağrım… ?? Seninle her an çok mutlu oldum, çok sevdin, çok sevildin. Hoşçakal şimdilik güzel kızım…”

CAN YAMAN'A TAZİYE MESAJLARI

Kedisini kaybeden Can Yaman'a hayranlarından baş sağlığı mesajları yağdı. Can Yaman'ın konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadığı görüldü.

Can Yaman'ın Türkiye'den ayrılırken kedisini annesine emanet ettiği öğrenildi. Can Yaman'ın kedisini neden yurt dışına taşınırken yanında götürmediği ise bilinmiyor.

İşte Can Yaman'ın kedisiyle çok özel fotoğrafı