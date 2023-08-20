Ünlü oyuncu Can Yaman'ın acı günü: Apar topar İstanbul'a geldi
İtalya'da yaşayan ünlü oyuncu Can Yaman'ın dedesi Reşat Yaman yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu dedesinin cenaze töreni için İstanbul’a geldi.
Kariyerini İtalya'da devam ettiren oyuncu Can Yaman'ın dedesi Reşat Yaman hayatını kaybetti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre ilk sezonu izlenme rekorları kıran “Viola Come Il Mare” dizisinin ikinci sezon çekimlerine devam edecek olan Yaman, İstanbul’a gelerek dedesinin cenaze törenine katıldı.
Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman’ın da babası olan Reşat Yaman, Beşiktaş Divan Kurulu üyesiydi.
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