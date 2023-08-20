Ünlü oyuncu Can Yaman'ın acı günü: Apar topar İstanbul'a geldi

İtalya'da yaşayan ünlü oyuncu Can Yaman'ın dedesi Reşat Yaman yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu dedesinin cenaze töreni için İstanbul’a geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2023 - 08:05
Ünlü oyuncu Can Yaman'ın acı günü: Apar topar İstanbul'a geldi
Abone Ol google-news

Kariyerini İtalya'da devam ettiren oyuncu Can Yaman'ın dedesi Reşat Yaman hayatını kaybetti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ilk sezonu izlenme rekorları kıran “Viola Come Il Mare” dizisinin ikinci sezon çekimlerine devam edecek olan Yaman,  İstanbul’a gelerek dedesinin cenaze törenine katıldı.

Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman’ın da babası olan Reşat Yaman, Beşiktaş Divan Kurulu üyesiydi.


Can Yaman

İlgili Haberler

Can Yaman'ın annesi acı haberi paylaştı! Üzücü ölüm

Can Yaman'ın annesi acı haberi paylaştı! Üzücü ölüm
Can Yaman'ı ağlatan olay! Duyanlar çok üzüldü

Can Yaman'ı ağlatan olay! Duyanlar çok üzüldü
Can Yaman'ın hayranından ilginç hareket

Can Yaman'ın hayranından ilginç hareket

En Çok Okunan Haberler