Can Yaman'ı ağlatan olay! Duyanlar çok üzüldü

Yayınlanma: 10.05.2023 - 23:24

Güncelleme: 11.05.2023 - 12:55

Can Yaman'ı ağlatan olay! Duyanlar da çok üzüldü- FOX TV ekranlarında yayımlanan ''Bay Yanlış'' dizisi final yaptıktan sonra Türkiye'yi terk eden Can Yaman uzun bir süredir İtalya'da yaşıyor. Türkiye ve İtalya'da başarılı işlere imza atan Can Yaman'ın genişçe bir hayran kitlesi bulunuyor.

CAN YAMAN'I AĞLATAN OLAY

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bir haberde Can Yaman'ı ağlatan olayın ayrıntılarına yer verildi. Kendisine mektup yazan 8 yaşındaki minik hayranı Can Yaman'ı duygulandırdı.

Can Yaman İtalya’da kalpleri bir kez daha fethetti. Çok büyük bir hayran kitlesi olan yakışıklı oyuncu kendisine mektup yazan ve tanışmak isteyen 8 yaşındaki Desiree adlı hayranının mektubunu okuyunca çok duygulandı. Yaman hemen minik Desiree’yle ulaştı.

İtalya’da kanser hastası ve yardıma muhtaç çocuklar için bir de dernek kuran Can Yaman, hayranıyla buluşup sohbet etti.