Oyuncu Casey Deidrick kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 17:10

Güncelleme: 04.02.2025 - 17:11

"Days of Our Lives" dizisinde Chad DiMera karakteriyle tanınan oyuncu Casey Deidrick, Pazar günü Tennessee'nin Nashville kentinde aile içi saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Polis kayıtlarına göre Deidrick, kabahat, aile içi saldırı ve 911 çağrısına müdahale etmekle suçlanıyor.

USA TODAY tarafından elde edilen belgelere göre, Deidrick'in kız arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından olayın gerçekleştiği belirtiliyor.

Deidrick, polise verdiği ifadede, sabah saatlerinde birlikte yaşadığı kız arkadaşıyla sözlü bir tartışma yaşadığını ve partnerinin kendisini telefonuyla kaydettiğine inanarak cihazı aldığını itiraf etti. Ancak Deidrick'in, kız arkadaşını ellerini boynuna dolamakla suçlamasına rağmen, polis bu iddiayı doğrulayan bir kanıt bulamadı.

Kız arkadaşı ise polise verdiği ifadede, tartışma sırasında korku içinde olduğunu ve 911'i aramak istediğini ancak Deidrick'in telefonu zorla elinden aldığını öne sürdü. Daha sonra, Deidrick'in o gün evden taşınacağı vaadiyle telefonu kendisine geri verdiğini belirtti.

Deidrick hakkındaki suçlamalarla ilgili iki ceza davası devam ediyor. Oyuncunun duruşmasının Salı günü gerçekleşmesi planlanıyor.

2009-2013 yılları arasında "Days of Our Lives" dizisinde yüzlerce bölümde rol alan Deidrick, ayrıca "Teen Wolf" dizisinin altıncı sezonunda üç bölüm boyunca Halwyn karakterini canlandırdı.

Son olarak 2024 yapımı askeri drama "The Friendly" ve 2018 yapımı "Dog Days" adlı yapımlarda rol aldı.